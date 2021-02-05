شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة "لؤلؤ" الخائنة تحتفل بنجاح دورها فى تليفزيون ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت الفنانة الشابة هدير عبد الناصر، التى جسدت شخصية مروى فى مسلسل "لؤلؤ" مع النجمة مى عمر والذى يتم عرضه على قناة ON، وإحدى اكتشافات المخرج محمد سامى، مقر ”الخليج 365” للاحتفال بنجاح شخصيتها فى المسلسل، حيث حصدت الشخصية التى تجسدها إشادات وتفاعلا كبيرا من الجمهور على السوشيال ميديا مع عرض حلقات العمل.

وأجرت هدير عبد الناصر لقاءً مع تليفزيون ”الخليج 365” مع الكاتب الصحفى عماد صفوت، حيث تحدثت هدير عن كواليس ترشيحها للشخصية وتعاونها مع المخرج محمد سامى والفنانة مى عمر، وأغرب التعليقات التى تعرضت لها من خلال السوشيال ميديا.

وأشادت الفنانة هدير عبد الناصر بتليفزيون الخليج 365، والمادة الإخبارية التى يقدمها على مدار اليوم، فضلاً عن إعلانها عن متابعتها لأخباره الفنية وأخبار فنانى الوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته الفنانة مى عمر وأحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.



































































































