شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى عن مؤتمر الأخوة الإنسانية: كورونا قربتنا من بعض أكتر ولازم نبقى واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى الفنان محمد هنيدى، بمؤتمر الأخوة الإنسانية، مشيرا إلى أن أزمة جائحة كورونا التى اجتاحت وعانى منها العالم كله مؤخرا، ساهمت فى التقريب بين البشر، قائلا :"كورونا مافرقتش بين جنسية أو لون أو دين عشان كدة دايما لازم نبقى واحد، كلنا إخوة".

وقال هنيدى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"الأزمة اللي عانى منها العالم مؤخرا وخطر الكورونا، قربونا من بعض أكتر، الكورونا مافرقتش بين جنسية أو لون أو دين عشان كدة دايما لازم نبقى واحد، كلنا إخوة، رسائل الإخوة الإنسانية".



محمد هنيدى

ومن جهته أكد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، أن الأخوّة الإنسانية، خلال المؤتمر هى الحدود الجديدة للبشرية والتى ينبغى البناء عليها، واصفا إياها بتحدى العصر.

وقال بابا الفاتيكان فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"ليس لدينا اليوم وقت للامبالاة، إما نكون إخوة أو ينهار كل شيء، إن الأخوّة هي الحدود الجديدة للبشريّة التي ينبغي علينا أن نبنى عليها، إنها تحدّى عصرنا".

وفى سياق آخر طالب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، الصلاة والعمل كل يوم من أيام السنة، ليتمكن الجميع من العيش معا فى أمان وسلام، وذلك فى احتفالات اليوم العالمى الأول للأخوّة الإنسانية، الرابع من فبراير، وهو اليوم الذى اختارته الأمم المتحدة، كونه التاريخ الذى وقع فيه البابا وشيخ الأزهر وثيقة الأخوة الإنسانية فى أبو ظبى قبل عامين.

وكتب بابا الفاتيكان، عبر حسابه على تويتر: "نحتفل غدًا باليوم العالمى الأول للأخوّة الإنسانية، لنصلِّ ونعمل فى كل يوم من أيام السنة لكى نتمكن جميعًا من العيش معًا فى عالمنا بأخوَّة وسلام".