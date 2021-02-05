شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبي: شكرا أبويا فاروق الشرنوبى الموسيقار العظيم إنه خلانى فنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب محمد الشرنوبى عن سعادته بتكريم والده الموسيقار الكبير فاروق الشرنوبى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية عن مشواره، قائلاً على هامش الحفل المقام والذى يشارك فيه الشرنوبى: "أحب أشكره أيضا لأنه جعلني فنانا، شكرا أبويا الموسيقار العظيم"، كما وجه الشكر لكل من وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا وجيهان مرسي.

وقدم الشرنوبى عددا من أغاني والده خلال فقتره الغنائية منها "آدم وحنان" و"بحلم على قدي" و"مابتكلمش" و"آسف على الأحلام"، و"المليونيرات"، فيما سبقت المطربة مروة ناجي، محمد الشرونى، وقدمت فقرتها الغنائية التى غنت عدد من الأغاني التى لحنها الموسيقار فاروق الشرنوبى منها "عاشق عيونك" و"نفسي".

وأهدت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم درع التكريم للموسيقار الكبير فاروق الشرنوبى قبل انطلاق الحفل، احتفالا بتاريخه الغنائي الحافل بالعديد من الأغاني وتعاونه مع كبار النجوم في مصر.

يذكر أن فاروق الشرنوبى أحد أعلام التلحين الحديث والمعاصر، من مواليد 4 فبراير 1951 في الإسكندرية، تأثر فى ألحانه بالموسيقى السكندرية الفلكلورية، وضع الكثير من اعمال الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام السينمائية منها (طير في السما) 1988، (كريستال) 1993، (إسكندرية نيويورك) 2004 ، كما وضع ألحان مسرحيات (المهر) 1989، و(حزمني يا) 1992 وغيرها ، غاب عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، وعاد إلى مسقط رأسه بعد مشوار طويل لحن ما يزيد عن 500 أغنية وتعاون مع نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي منهم ماجدة الرومي، عمرو دياب، إيمان البحر درويش، علي الحجار، محرم فؤاد، هاني شاكر، نادية مصطفى، مدحت صالح ومحمد الحلو.