شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يهنئ أحلام على ألبومها الجديد: واضح المجهود اللى اتبذل فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان هيثم شاكر الفنانة الإماراتية أحلام على عودتها للساحة الغنائية بعد غياب أربع سنوات بإصدار ألبوم غنائي جديد يحمل عنوان "فدوة عيونك"، وغرد هيثم على تويتر، قائلا: "أم فهد الفنانة أحلام مبروك على الألبوم اللى واضح المجهود اللى اتبذل فيه، وتحية لكل فريق العمل من شعراء وملحنين وموزعين أبدعتم جميعا".



هيثم شاكر

وطرحت أحلام ألبومها الجديد "فدوة عيونك" عبر إحدى التطبيقات يوم الاثنين الماضى، أغنية "فدوة عيونك" من كلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان: الموسيقار طلال، ويتضمن الألبوم عدة أغاني، من بينها "فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا أدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك".

ويتضمن ألبوم أحلام 18 شاعراً، و11 ملحناً، و11 موزعاً موسيقياً، على رأسهم الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن عبد المحسن والأمير عبد الرحمن بن مساعد والأمير سعود بن عبد الله، والأمير محمد بن عبد العزيز، الأول، وكذلك تركي آل الشيخ، ومنصور الشادي، وعبد الرحمن العثمان، وفيصل الشعلان، وسعود البابطين، والإماراتي حسان العبيدلي وغيرهم أما الملحنين، يتضمن الألبوم الملحن طلال، وصادق الشاعر، وسهم، وأحمد الهرمي وعبد الرحمن العثمان، وناصر الصالح، وعبد الله البدر، ونواف عبد الله أما الموزعين، جاء أبرزهم خالد عز وهشام السكران وسيروس، ومشاري اليتيم.