شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تحيى الذكرى الأولى لوفاة نادية لطفى: هفتكرها دايما بكل الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة إلهام شاهين الذكرى السنوية لوفاة النجمة نادية لطفي، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، صورا تذكارية ظهرت فيها بصحبة نادية لطفي وعدد من نجوم الفن، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا بين متابعيها على السوشيال ميديا.

وقالت الفنانة إلهام شاهين عبر انستجرام :"النهاردة الذكرى السنوية للفنانة العظيمة ناديه لطفى.. وحشتنى ومفتقداها جدا.. فاكراها وهفتكرها دايما بكل الخير .. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة بإذن الله يارب".



إلهام شاهين عبر انستجرام

وتحل اليوم الذكرى الأولى على رحيل الفنانة نادية لطفي، حيث ودعت عالمنا في مثل هذا اليوم 4 فبراير من عام 2020، بعد أن تركت بصمتها في أذهان وقلوب جمهورها، إذ قدمت ما يزيد عن 100 عمل سينمائى خلال مشوارها الفني الذى بدأ في خمسينات القرن الماضى واستطاعت من خلال أعمالها أن تبرز الصور الحقيقة لشكل وجوهر الفتاة المصرية عبر العديد من الفترات الزمنية المختلفة.

وعلى الرغم من عشقها للفن وقدرتها على العطاء إلا أنها ابتعدت عنه خلال الـ27 عاما الأخيرة من حياتها، بعد أن قدمت العديد من الأدوار المختلفة، ومن بينهم دور الراقصة في فيلم "أبى فوق الشجرة" والتي منحها نضجها الفني في تلك الفترة ثقة كبيرة في تقدم شخصية بهذه الصعوبة ، وشاركها بطولة الفيلم الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ومن كتابة إحسان عبد القدوس، وإخراج حسين كمال.



إلهام شاهين مع الفيشاوي ونادية لطفي وأحمد فؤاد نجم

كما قدمت دور المرأة اللعوب في "السمان والخريف" مع محمود مرسى وعبد الله غيث، والراهبة في "الناظر صلاح الدين" مع الفنان أحمد مظهر، والأدوار الجادة مثل المحامية في "سلطان" والصحافية المراوغة في "اعترافات امرأة"، بالإضافة إلى الدور الأبرز في مشوارها وهو دور الرجل الذى جسدته ضمن أحداث فيلم "للرجال فقط" مع الفنانة الراحلة سعاد حسنى.

ولم تقدم إلا عمل واحد في كل من الدراما التلفزيونية باسم "ناس ولاد ناس"، وفى المسرح "بمبه كشر"، والإذاعة "أنف وثلاث عيون"، وبعد هذه المسيرة الطويلة من العطاء الفني المميز ودعت عالمنا الفنانة الجميلة نادية لطفى العام الماضى عن عمر ناهز 84 عاما بعد رحلة طويلة مع المرض.



عدد من نجوم الفن في صورة تذكارية مع الراحلة نادية لطفي