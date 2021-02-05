شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبري تستعد لتصوير مشاهدها في فيلم "آل هارون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة عبير صبري، إلى أسرة فيلم "آل هارون"، من إنتاج شركة مومنت برودكشن للمنتج حسني محمود، وتأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام.

وأكد مصدر أن الفنانة عبير صبري، قد انتهت من التعاقدات الرسمية مع المنتج حسني محمود، وأنها في مرحلة التحضير والإعداد لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفيلم "آل هارون"، بطولة نخبة من الفنانين، بينهم أحمد وفيق، ومنذر ريحانة، وإيهاب فهمي، وأحمد عبدالله، ومحمد عز، وغيرهم، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن.

تدور أحداث فيلم «آل هارون»، في إطار تشويقي مثير، حول تشكيل عصابي وتجار آثار يتسبب الخلاف بينهم في نشوب نزاعات دموية.