شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تريللر فيلم بيلى إيليش الوثائقى المقرر عرضه 26 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية بيلى إيليش عن المقطع الدعائى الرسمى الجديد لفيلمها الوثائقى "Billie Eilish: The World’s A Little Blurry"، وذلك على قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، وهو العمل الذى ينتظره الملايين من محبى وعشاق النجمة الشهيرة حول العالم.

وصل مده المقطع الدعائى إلى دقيقتين و16 ثانية، وقد أظهر المقطع "بيلي" وشقيقها المنتج "فينياس" يؤلفان الموسيقى فى منزل عائلتهما قبل أن تنطلق فى حياة النجوم العالمية ، بينما أكدت والدة بيلى " ماجى بيرد " مخاوفها بشأن اكتساب ابنتها الشهرة فى سن مبكرة.

وأشارت بيلى إيليش إلى أن فيلمها الوثائقى "Billie Eilish: The World’s A Little Blurry" سيطرح على منصة Apple TV فى 26 فبراير الجارى.

يذكر أن بيلى إيليش استطاعت أن تثير فضول محبيها وعشاقها بشكل كبير ، فقد تحدثت النجمة البالغة من العمر 19 عام مع معجبيها من خلال جلسة "Q&A " على صفحتها بموقع "إنستجرام" لتكشف عن واحدة من أسرار ألبومها الغنائى الجديد الذى لم تكشف عن اسمه حتى الآن، وسألت إحدى المعجبات عن عدد الأغنيات التى سيضمها الألبوم الجديد لبيلى إيليش لتفاجئه النجمة الشهيرة بصورة باللون الأسود فارغة مكتوب عليها بالأرقام من 1 إلى 16 ، وهو الخبر الذى أسعد الكثير من عشاق ومحبى النجمة الشهيرة .