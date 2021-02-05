شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تظهر النجمة يسرا فى مسلسلها الرمضانى "حرب أهلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة يسرا تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "حرب أهلية"، وتظهر يسرا فى دور جديد عليها تماماً وتعمل طبيبة تجميل وتجرى العديد من عمليات التجميل ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

مسلسل "حرب أهلية"، تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل في ثانى تعاون على التوالي بين الرباعى بعد مسلسل خيانة عهد، الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، هنادي مهنا، تيام قمر.

وكانت قد تعافت يسرا مؤخرا من فيروس كورونا، بعدما أصيبت به وعانت من أعراضه لمدة 3 أسابيع، قبل أن تعود إلى حياتها الطبيعية بشكل تدريجي، حيث كانت تصور فيلم "ليلة العيد"، مع المخرج سامح عبدالعزيز، والمنتج أحمد السبكي، قبل إصابتها بالفيروس، وكذلك تعاقدت على فيلم "شكوكو"، من تأليف إبراهيم عيسي وإخراج ماندو العدل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد" الذي تم عرضه في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج العدل جروب.