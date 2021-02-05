شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض فيلم هنيدى " والإنس والنمس" فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت الشركة المنتجة لفيلم النجم محمد هنيدى الجديد "الإنس والنمس"، على موعد نهائى لطرحه فى السينمات، حيث ينافس الفيلم فى موسم عيد الفطر المقبل، كما يعمل حالياً المخرج شريف عرفه على مونتاج ومكساج الفيلم ووضع الموسيقى التصويرية للعمل.

وشوق هنيدي جمهوره وشارك متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة الأفيش الدعائي للفيلم معلقا :"الإنس والنمس.. قريبا مع منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وعارفه عبد الرسول ومحمود حافظ وشريف الدسوقي، تأليف: كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة".

كما كشفت الشركة المنتجة لفيلم "الإنس والنمس" عن الأفيش الدعائى للعمل، حيث ظهر على الأفيش كل الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم مع إضفاء أجواء من الرعب الذى يتناسب مع طبيعة الأحداث.

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البرومو قبل أيام، ورصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، في إطار كوميدى تشويقى ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم الذى يجسد فيه دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.