شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يطلق كليب جديد بعنوان "ولا فى الأحلام".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق النجم اللبناني وائل جسار أغنية جديدة، وذلك قبل أيام معدودة من الاحتفال بعيد الحب، والأغنية التي أطلقها جسار تحمل عنوان "ولا فى الأحلام"، وقد صورها النجم الشهير بطريقة الفيديو كليب .

كليب "ولا فى الأحلام" من إخراج فادى حداد الذى قدم العمل بشكل مميز لهذه الأغنية أشبه بفيلم هوليوودى قصير، والعمل يحمل كما كبيرا من الجماليات المرئية، أضاء فيها على منطقة طبيعية مميزة فى لبنان.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الاحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فى منزله فيقع فى حبها ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها ، ومن المقرر أن يتم عرض الفيديو كليب عبر المنصات الرقمية، التلفزيونية والإذاعية.

أغنية "ولا فى الاحلام" هى من كلمات أحمد قطوط و الحان احمد زعيم و توزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جوده.



وائل جسار



وائل جسار



وائل جسار