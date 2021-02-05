شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "ولسه" لـ رامى جمال تقترب من 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب أغنية " ولسة" للفنان رامى جمال، من الوصول إلى 5 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب في أقل من أسبوع، وهى أولى أغنيات ألبومه الجديد "ولسه"، وقد طرحها الخميس الماضى، من كلمات الشاعر الغنائى جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وقد هنأ الشاعر الغنائى أحمد المالكى، المطرب رامى جمال، بعد طرح أغنيته الجديدة "ولسه" أول أغانى ألبومه الجديد الذى يحمل نفس الاسم والمقرر طرحه قريبا، مؤكدا أنها أغنية "روعة".

ونشر المالكى، عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته مع رامى، أتبعها قائلا: "مبروك يا توربينى على الأغنية الجديدة الروعة ولسه، كلمات الحبيب الغالى جمال الخولى وتوزيع صديقى أحمد إبراهيم.. بالنجاح والتوفيق".

ألبوم رامى جمال سيكون بعنوان "ولسه"، سيتم طرحه بشكل متتابع خلال عام2021 ، ويضم 10 أغنيات، وتعاون فيها مع مجوعة من الشعراء والملحنين الموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في الألبوم وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" على مدار 8 سنوات ماضية، وهم "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدى".

يذكر أن آخر أعمال رامى جمال كان ألبوم "أنا لوحدى"، والذى شارك فيه رامي جمال كملحن، حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.