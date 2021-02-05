شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان ينتهى من تسجيل "رامى الحمول" ويستعد لـ"ليالى طويلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم بهاء سلطان، تسجيل أغاني ألبوم "سيجارة"، التي أقرت المحكمة بأن بها عيوب هندسية، وصدر حكم بإعادة تسجيلها، حيث قال بهاء سلطان في بيان صحفي، إنه انتهى اليوم الخميس من تسجيل أغنية "رامي الحمول"، باستوديو المنتج نصر محروس، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تسجيل باقي الأغانى الأربعة وهى "ليالي طويلة"، و "وده حب ولا"، أول مارس المقبل.

وسبق وسجل سلطان أغنية "أنا الغلطان"، وهي أولى أغاني "سيجارة"، التي سيعاد تسجيلها، مؤكدًا أنه لم يتصالح مع المنتج حتى الآن، ولكن ذلك التسجيل تنفيذًا لحكم المحكمة.

على جانب آخر، علق مؤخرا النجم بهاء سلطان، على ما تردد فى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى عن الصلح بينه وبين المنتج نصر محروس فى بيان، قائلا: بداية لم أسع يومًا لخلاف مع أحد.. لا المُنتج نصر محروس ولا غيره.

وأضاف بهاء سلطان، في البيان، لكن إيمانًا مني بحق الجماهير في المعرفة فإن ما حدث يوم 19 يناير 2021، هو أننى ذهبت لتسجيل أول أغنية ضمن أربع أغانى لأن بهم عيب هندسى لا علاقة لى به لأننى سبق وسجلتهم وتعاونًا منى فى إخراجها بصورة مرضية طلبت من المحكمة أن تتيح إعادة تسجيلهم وبدأنا بأغنية "أنا الغلطان".

وتابع بهاء سلطان أن الشركة طبقًا لحكم المحكمة يتبقى لها ثلاث أغنيات بخلاف التي تم تسجيلها، وهم "رامي الحمول"، "ده حب ولا"، "ليالي طويلة".

وأنهى بهاء سلطان تصريحاته حول التعاون الفترة المُقبلة مع نصر محروس أو شركات أخرى، قائلا: إن الحديث عن هذه الأمور في الوقت الحالي غير وارد، لأننا في الفترة الحالية نقوم بدراسة أكثر من عرض لبدء تنفيذه المرحلة المُقبلة.