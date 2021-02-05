شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تطرح أحدث أعمالها الغنائية كليب أغنية "عقلى وقف".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أحدث أغنياتها المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "عقلي وقف"، وذلك على يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، جيتار مصطفى نصر وإخراج فادي حداد.

وتقول كلمات أغنية "عقلى وقف":

ماشوفتش حد في الدنيا..خطفني بنظرة والتانية

وانا اللي عشت طول عمري.. بحسب مشاعري بالثانية

وشوفتك قلبي ده اتبرجل.. وجالك جري مستعجل

وانا الحب اللي جوايا.. كان مشروع ومتأجل

أنا عقلي وقف ..مش عارفة انا مالي بجد انا اول مرة اتخطف

قدام الدنيا بحالها انا جاية أهو وبعترف..علشان لو حد في يوم معرفش خلاص اهو عرف

اني بحبك .. اني بحببببك

في الأول خوفت قولت أهرب.. بشوفك قلبي يتكهرب

وببقا ف حالة مجنونة.. لما عنيك ليا بتقرب

دانت بقيت عندي متلازمة.. قال اتقل قال مالوش لازمة

ده وجودك عندي بالدنيا.. في بعادك يوم تقوم أزمة

وكانت نوال الزغبى قد روجت للأغنية بطرحها البوستر الرسمي للأغنية على حسابها الشخصى بموقع "انستجرام" والذى أطلت فيه بفستان لامع، بعد أن طرح برومو الأغنية، وذلك قبل طرح الكليب الكامل للأغنية.

من جانبها حرصت النجمة التونسية لطيفة، على تهنئة نوال الزغبى بالأغنية الجديدة، وعلقت على برومو الأغنية: "مبروك يا حبيبتى.. وحشتينى جدا".

وشاركت النجمة نوال الزغبى، مؤخرا عبر حسابها على موقع انستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جديدة بهوت شورت جديد مطرز، وعلقت قائلة :"أفتقد لكل شيء .. التسوق والقهوة والسفر".