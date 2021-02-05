شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ابن ميريام فارس يعزف على الساكسفون فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة اللبنانية ميريام فارس، بعيد ميلاد ابنها الأكبر جايدن، ونشرت عبر حسابها بموقع انستجرام، "فيديو" وهو يعزف على الساكسفون، موضحة أنها الهدية التي طلبها من بابا نويل في عيد الميلاد.

وعلقت ميريام فارس، على الفيديو قائلة:"ساكسوفون كانت الهدية الوحيدة يلي طلبها جايدن من بابا نويل بعيد الميلاد، والبارحة فاجئ الجميع بعزفه في عيد ميلاده "سنة حلوة يا جميل".

وكانت ميريام فارس، نشرت فيديو من أجواء الاحتفال بعيد الميلاد وتزيينها المنزل بالزينة، وسط تهانى جمهورها.

وعادة ما تشارك النجمة ميريام فارس فيديوهات مع ابنها جايدن، حيث سبق وأن استغلت ميريام فارس وقت فراغها في مشاركة ابنها قطف الليمون من الأشجار، وشاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مقطع فيديو طريف ظهرت فيه بصحبة ابنها وهما يقطفان الثمار من الشجر، معلقة: "الأحد يوم المرح".

وتألقت الفنانة ميريام فارس في إطلالة أنيقة، حيث ارتدت ازياء شتوية سوداء، وأكملت مظهرها بنظارة شمسية مطابقة لملابسها، فيما كان ابنها يرتدي ملابس سوداء أيضا، وقد لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين جمهورها على السوشيال ميديا.