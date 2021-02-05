شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تخطف الأنظار بـ 4 أزياء أنيقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الفنانة نيللي كريم على مشاركة جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا بأحدث جلسات التصوير التي تخضع لها بين الحين والآخر، حيث اعتادت على التفاعل مع معجبيها على السوشيال ميديا بنشر صورها أو مشاركتهم آرائها المختلفة.

وتخطف الفنانة نيللي كريم الأضواء على السوشيال ميديا بين الحين والآخر، حيث تتألق في إطلالاتها المبهجة وتجذب انتباه الجمهور إليها، مرتدية أزياء أنيقة مع بعض الإكسسوارات المتناسقة مع ملابسها.

وشاركت النجمة نيللي كريم، صورا لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على انستجرام، تميزت أغلبها باللون الأبيض، حيث ظهرت وهي تلتقط لنفسها صورا سليفي في إطلالتها البيضاء، كما ظهرت في إطلالة أخرى سوداء وأخرى بفستان أبيض أنيق.

نيللي كريم

وتشارك الفنانة نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر"، حيث تجسد دور فتاة شعبية تعيش فى منطقة روض الفرج بشبرا، وأصبحت تملك كثيرًا من المال خلال أحداث المسلسل وتدعى "سلمى"، وشقيقتها تارا عماد ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى واجتماعى، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل.

وانطلق تصوير المسلسل منذ أسبوعين فى العديد من الديكورات الخاصة بالمسلسل، وهو من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل وشركة سينرجي.

يشار إلى أن مسلسل "ضد الكسر" يعد التعاون الرابع بين نيللي كريم وفراج، حيث تعاونا من قبل في عدة أعمال درامية وهي "تحت السيطرة"، و"سقوط حر"، وكذلك المسلسل الإذاعى "اعترافات خوخة".



الفنانة نيللي كريم



النجمة نيللي كريم



صورة نشرتها نيللي كريم عبر الاستوري



نيللي كريم في إطلالة سوداء



نيللي كريم تلتقط صورة سيلفي



نيللي كريم