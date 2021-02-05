شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ الحلقة 30.. لؤلؤ تكتشف مؤامرة صديقتها مروى مع بودا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 30 من مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر الذى يتم عرضه على قناة ON، أحداثاً ساخنة، بعدما بدأت لؤلؤ في الشك بوجود صلة بين صديقتها مروى – هدير عبد الناصر – وبودا – محمد الشرنوبى، لذلك تذهب لؤلؤ إلى ورشة بودا وتجد رجال زوجها طارق – أحمد زاهر - متواجدين في الخارج وتأمرهم بالاتصال بطارق وأخبرته بأنها حضرت لمقابلة بودا.

قبل دخول لؤلؤ ورشة بودا تسمعه يتحدث مع مروى في الموبايل ويؤكد لها أن لؤلؤ هي الكوبرى للوصول الى الحياة التي يتطلعون لها وتكتشف مؤامرتهما لسرقة كل أموالها، وفى نفس الوقت تسمع إكرام – سلوى عثمان - والدة لؤلؤ مروى وهى تتحدث مع بودا وتكتشف أنها تخون ابنتها وتدبر لسرقتها بمشاركة بودا.

تدخل لؤلؤ الورشة على بودا وتتظاهر أمامه بأنها طبيعية وتقول له "وحشتنى"، وتحاول أن تستدرجه بتأكيدها له أنها قررت الطلاق من طارق والزواج منه، كما تخبره بأنها اكتشفت نصب مدير أعمالها مجدى – ادوارد – عليها وسرقتها بالتوكيل الذى وضعته له، وأنها بمجرد زواجها من بودا ستطرد مجدى.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.



لؤلؤ الحلقة 30



لؤلؤ 30