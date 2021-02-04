بين الإجراءات الرسمية ولوجستيات إعلان الطلاق.. العلاقة بين كيم وكانييه انتهت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: لم تتقدّم كيم كارداشيان بطلب الطلاق من زوجها كانييه ويست حتى الآن، ولكن مصدراً مقرّباً من نجمة تلفزيون الواقع، أفاد أنّ هذا مجرد إجراء شكلي، مضيفاً حصراً لموقع “إي نيوز” الأميركي، أنّ علاقة كيم وكانييه “انتهت تماماً، حتى إنّ التواصل بينهما انقطع”. وتابع المصدر أن كارداشيان “تحاول أن تبقى قوية وتمضي قدماً في حياتها”.

على الرغم من أنّ العديد من الناس على دراية بوضع علاقة كيم وكانييه المضطربة، فإنّ المصادر تشرح أنّ كيم لم تبدأ بعد في الإجراءات الرسمية لأنها “لا تزال تعمل على لوجستيات إعلان الطلاق”، مضيفة أنّ انفصالهما “رسمي تماماً بالنسبة اليها”.

وقال مصدر ثان: “الزواج الذي دام ستة أعوام انتهى تماماً لدى كانييه وهو يمضي قدماً”، لكن على عكس زوجته يبدو أنه في عجلة للانفصال.

ويوضح المصدر الثاني: “لا يكترث كانييه للدوافع التي أملت عى كارداشيان تأجيل إعلان الطلاق. سيقدم طلب الطلاق قبل أن تكون جاهزة إذا اضطر الأمر. إنه يريد الطلاق حتماً مثل كيم”.

يعيش المغني ونجمة تلفزيون الواقع بشكل منفصل منذ بضعة أشهر، حيث أمضى كانييه معظم وقته في وايومنغ، بينما كانت كيم في كالاباساس مع الأولاد. وبدأ موضوع الطلاق يلوح في الأفق خلال عام 2020.