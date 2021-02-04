فهرية أفجين تعود إلى الشاشة.. ماذا عن حملها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تصدّر اسم الممثلة التركية #فهرية افجين مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن عودتها إلى مواقع التصوير، حيث وقعت عقداً لمسلسل جديد، لم يتضح اسمه أو تفاصيله بعد، وعرف أنّ الأجر الذي ستتقاضاه هو 130 ألف ليرة على الحلقة الواحدة.

من جهة أخرى، تتلقى فهرية كثيراً من العروض الإعلانية لتشارك بها مع ابنها كاران، ولكنها لا ترحّب بالفكرة حتى الآن.

وكانت انتشرت اخبار منذ أيام عن حمل فهربة افجين للمرة الثانية، وذلك بعد رصدها لحظة خروجها من المستشفى برفقة زوجها بوراك أوزجفيت، ولكن خبر عودتها إلى الشاشة دحض تلك الأخبار.