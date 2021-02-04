نجمة “يوتيوب” جوجو سيوا تُعلن علاقتها بفتاة بعد شهر من إعلان مثليّتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شاركت نجمة “يوتيوب” جوجو سيوا (17 عاماً) المزيد عن حياتها الشخصية في برنامج The Tonight Show، بعد إعلان مثليّتها الشهر الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأخبرت الأخيرة مقدّم البرنامج، جيمي فالون، أنها حالياً على علاقة “بالفتاة الأكثر روعة ومثالية وجمالاً في العالم كله”. لكنها لم تفصح عن اسم شريكتها الجديدة، بحسب ما نقل موقع “إي أونلاين” الأميركي.

وأثارت سيوا الجدل الشهر الماضي، بعد مقطع فيديو على “تيك توك” وهي تغني أغنية لايدي غاغا “Born This Way”، والتي تعتبر نشيد المثليين، ثمّ تلته بصورة لها وهي ترتدي قميصاً تقول إنها تلقته من أحد أنسبائها كتب عليه: “أفضل نسيبة مثليّة على الإطلاق”.

وكشفت النجمة أنها كانت تتحدث على الهاتف مع حبيبتها عبر الهاتف عندما قرر كلاهما أن تنشر صورة القميص وأنّ وكيل النجمة لم يكن على علم بأنها ستقدم على هذه الخطوة.

وأضافت أنها أخبرت حبيبتها عبر الهاتف أنها بعد يومين من مشاركة هذه الصورة بدأت تشعر بمدى تأثير هذه الخطوة على حياتها المهنية.

وأشارت الى أنها تقيم حالياً في مدينة فانكوفر الكندية لتصوير عرض مسرحي موسيقي بالتعاون مع قناة “نيكلوديون” الأميركية يسمى “The J Show” والذي سيركّز على حياتها وفكرة البقاء وفيّة لنفسها. سيشمل العرض ست أغانٍ أصلية، بالإضافة إلى نغمتين سجلتهما مسبقاً.