أبرز المرشحين لجوائز غولدن غلوب.. فيلم “مانك” يتصدر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: لم يتمكن الوباء أو الأزمة الاقتصادية من الوقوف في وجه موسم جوائز غولدن غلوب لعام 2021 الذي انطلق صباح أمس الأربعاء، حيث تم الإعلان عن قائمة الترشيحات لهذا العام التي تضمنت الكثير من الأفلام والبرامج التلفزيونية التي أمتعت الجمهور في بيوتهم خلال فترة الحجر الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.

وتصدر فيلم “مانك” قائمة الترشيحات في 6 فئات بينها “أفضل فيلم درامي”، وهذا الفيلم الذي أنتجته نتفليكس للمخرج ديفيد فينشر، يغوص في العصر الذهبي لهوليوود من خلال متابعة كاتب السيناريو هيرمان ج. مانكيفيتز الذي يؤدي دوره غاري أولدمان، وإنجاز أورسن ويلز فيلم “سيتيزن كاين” الشهير.

أما الفيلم الطويل “ذي ترايل أوف ذي شيكاغو سفن” لأرون سوركين، فقد المرتبة الثانية مع 5 ترشيحات.

وفي الوقت نفسه تصدر مسلسل “ذي كراون إنتاج آخر لنتفليكس و”شيت كريك” المجموعة في السباق التلفزيوني، وحصلا على ستة وخمسة ترشيحات على التوالي.

كذلك احتل فيلم “ذي فاذر” المقتبس من مسرحية للفرنسي فلوريان زيلر مع أنتوني هوبكينز، و”نومادلاند” لكلويه جاو و”بروميسينغ يونغ وومان” لإيمرالد فينيل، المرتبة الثالثة مع أربعة ترشيحات.

فيما يلي قائمة بأبرز المرشحين لجوائز “غولدن غلوب” التي ستقام دورتها الـ78 بنسخة افتراضية في 28 فبراير في بيفرلي هيلز:

أفضل فيلم درامي

“ذي فاذر”

“مانك”

“نومادلاند”

“بروميسينغ يونغ وومان”

“ذي ترايل أوف ذي شيكاغو سفن”

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي:

“بورات سابسيكوينت موفي فيلم”

“هاميلتون”

“ميوزيك”

“بالم سبرينغز”

“ذي بروم”

أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير:

براين كرانستون في “يور هونور”

جف دانيالز في “ذي كومي رول”

هيو غرانت في “ذي أندوينغ”

إيثان هوك في “ذي غود لورد بيرد”

مارك رافالو في “أي نو ذي ماتش إيز ترو”

أفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير:

كيت بلانشيت في “ميسز أميركا”

ديزي إدغار-جونز في “نورمال بيبل”

شيرا هاس في “أنأورثوذكس”

نيكول كيدمان في “ذي أندوينغ”

أنا تايلور-جوي في “ذي كوينز غامبيت”

الأفلام الأكثر ترشيحاً:

“مانك” 6 ترشيحات

“ذي ترايل أوف ذي شيكاغو سفن” 5 ترشيحات

“ذي فاذر” 4 ترشيحات

“نومادلاند” 4 ترشيحات

“بروميسينغ يونغ وومان” 4 ترشيحات

أفضل مسلسل تلفزيوني درامي:

“ذي كراون”

“لوفكرافت كاونتري”

“ذي ماندالوريان”

“أوزارك”

“راتشد”