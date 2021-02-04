ميشيل أوباما تتلقى هدية لطيفة من جيل بايدن.. والأخيرة تُعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: شاركت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة الأميركية ميشيل أوباما متابعيها على انستغرام الذين يبلغ عددهم أكثر من 45 مليون شخص صورة سلة خضراوات ورقية تم إهداؤها لها من قِبل السيدة الأولى الحالية جيل بايدن وقد اقتطفتها وجمعتها بنفسها.

ونشرت مجلة “هاربر بازار”، أن ميشيل أوباما شاركت صورة سلة الخضراوات وأرفقت منشوراً تشكر فيه الدكتورة جيل بايدن قرينة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن وقالت إنها خضراوات طازجة من حديقة البيت الأبيض هدية مفاجئة، رائعة ولذيذة واختتمت منشورها بقول أحبك، جيل وأرفقت اسم FLOTUS وهي الصفحة الرسمية الخاصة بالسيدة جيل على الانستغرام ويتابعها أكثر من 3 ملايين شخص.

وعلقت جيل بايدن على منشور ميشيل قائلة: “الطعام هو الحب”، وتعتبر هذه الهدية دليلاً على استمرار علاقة الصداقة القوية التي تجمع بين السيدتين أوباما وبايدن.

ومن المعروف أن ميشيل أوباما خلال فترة تولي زوجها باراك أوباما الحكم كانت تهتم كثيراً بحديقة البيت الأبيض وأجرت إصلاحات كبيرة بها والتي استخدمتها بعد ذلك في تثقيف جيل الشباب بأهمية الطعام الصحي والمغذي وايضاً النظم الغذائية المستدامة.

وتشتهر ميشيل أوباما بمواقفها الداعمة لجيل بايدن حيث نشرت في وقت سابق منشوراً عبر صفحتها على منصة انستغرام تشيد فيه بجيل كأم وزوجة وصديقة وسيدة مسؤولة وأضافت أن جيل ستكون مثالًا يحتذى به ليس فقط للشابات الصغيرات ولكن للجميع.