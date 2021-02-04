عيضة المنهالي يقدم “شموخ العز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: إهداء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن أشعار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، قدم الفنان الإماراتي عيضة المنهالي من ألحانه وغنائه أغنية حملت عنوان “شموخ العز”.

الأغنية من توزيع إبراهيم السويدي ومكس وماستر جاسم محمد.

وقد عرضت أغنية “شموخ العز” في موقع اليوتيوب من خلال فيديو ممنتج خصيصاً حمل لقطات متنوعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد متضمنة كلمات الأغنية المعبرة بمحبة خالصة لصاحب السمو حفظه الله.