فيديو.. هكذا احتفلت ريم البارودي بعيد ميلاد زينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة ريم البارودي على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة زينة الموافق اليوم 4 فبراير، من خلال نشر فيديو يحتوي على عدد من الصور التي تجمعهما.

وعلقت "ريم"، على الفيديو قائلة: "السنين بتعدي بسرعة قوي زينة كل سنة وأنتي دائما طيبة وحنونة وجدعة عقبال مليون سنة سعادة ونجاح وحب وصحة وراحة بال وتفرحي بعز وزين يا حبيبتي وأختي وصديقتي".

من ناحية أخرى، تعاونت ريم البارودي مع زينة في مسلسل "جمع سالم"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، من ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد.