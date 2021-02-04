لك في رقبتي دين.. رسالة مؤثرة من روجينا لـ أشرف صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجهت الفنانة روجينا رسالة مؤثرة للفنان الراحل أشرف صالح، من خلال حسابها بموقع "فيس بوك"، إذ نشرت صورة له وعلقت عليها: "البقاء لله في أخويا وزميل أيام الدراسة ودفعتي في دخول المعهد".

واضافت: "اتخرجنا مع بعض وقضيت معاه سنين في المعهد وذكرياتنا فيها كتير وأحلامنا كانت أكبر ولما ربنا أكرمني بمسلسل (بنت السلطان) وعشان إحنا الثلاثة أيمن سلامة وأحمد شفيق وأنا أولاد المعهد قررنا تبقى الأولوية في الكاست للمعهد العالي للفنون المسرحية، أشرف صالح كان معانا في مسلسل بنت السلطان، ومين هيفرح لي ويقف في ضهري غير اللي مني".

وتابعت: "أيمن وأحمد اختاروا أشرف في دور كبير يليق بيه وبموهبته، بس قضاء الله نفذ ولا راد لقضائه، حزينة كان نفسي تكون جنبي وأقول لك زي ما حلمنا يا أشرف ربنا حقق حلمنا، قدر الله وما شاء فعل، لك يا أشرف دين في رقبتي هفضل أسدده ليوم الدين، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

من ناحية أخرى، تواصل روجينا تصوير مسلسلها "بنت السلطان"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، من بطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.