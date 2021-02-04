إطلالات ذهبية للفنانة نوال الزغبي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ 27 دقيقة

آخر تحديث: 4 - فبراير - 2021 10:14 مساءً

بعد غياب، أطلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بصورة ولوكات جديدة في أغنية جديدة تحت عنوان “عقلي وقف”.

أطلقت الفنانة نوال الزغبي كليب أغنيتها الجديدة ”عقلي وقف“، والذي حمل توقيع المخرج فادي حداد وشركة ”روتانا“ للإنتاج.

وظهرت الزغبي في العمل الجديد في 3 لوكات مميزة، وتخلّلته عروض راقصة لافتة.

إشارة الى أنّ الأغنية باللون المصري، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع وساك عبد المنعم.