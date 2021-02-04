مفاجأة تؤجل عملية حورية فرغلي.. "موقف خطير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأجلت عملية التجميل التي كان من المقرر أن تخضع لها الفنانة المصرية حورية فرغلي، بقرار من الطبيب الأمريكي.

وقبل دقائق من إجراء العملية، بينت التحاليل انخفاض نسبة الهيموجلوبين في دم الممثلة المصرية، بعد تعرضها لكدمة في الرأس قبل خضوعها للعملية الجراحية بـ24 ساعة، على ما ذكرت تقارير صحفية محلية.



وقالت التقارير إن الكدمة تسببت في انخفاض نسبة الهيموجلوبين في دم حورية فرغلي، وقُرر الطبيب بناء على ذلك وقف العملية الجراحية نظرا لخطورة الموقف.

وينتظر الطبيب الأمريكي المعالج لحورية فرغلي تحديد موعد آخر للجراحة الأولى، والتي سيتحدد إجرائها من عدمه وفقا لنتيجة التحاليل الجديدة خلال الساعات القادمة.

وسافرت الفنانة المصرية حورية فرغلي إلى الولايات المتحدة؛ استعدادا لإجراء عملية جراحية دقيقة في الأنف على يد طبيب عالمي خلال أيام.

ورافق حورية، خلال رحلتها إلى ولاية شيكاغو الأمريكية، شقيقها ونجله وشقيقتها الذين يقيمون معها هناك لمُدة 15 يوما، تجري خلالها عملية دقيقة وتنتظر حتى تطمئن على نجاح الجراحة.

ونقلت صحف محلية أن أحد الأطباء العالميين يجري الجراحة للممثلة، حيث يستقطع بعض "العظام" من قفصها الصدري ليزرعها في أنفها في عملية تستغرق 9 ساعات كاملة.

وتعاني الفنانة المصرية من عدم وجود عظام في الأنف، إذ تعرضت لحادث في أنفها نتيجة سقوطها من أعلى ظهر الحصان، وخضعت لعدد من العمليات الجراحية التي لم تنجح، مما جعلها تتعرض لكمية تنمر فضلت على أثرها الاختفاء والعزلة بسببها.

وقالت حورية لصحف محلية قبل سفرها: "خايفة من الوجع أوي ومش عارفة هعيش ولا أموت، والحمد لله جميع الإجراءات حاليا تمت بنجاح".

وعن روحها المعنوية، قالت: "مش مصدقة الناس كلها بتحبني واتصلت بيا وكنت صعبانة عليهم وحسوا بيا".