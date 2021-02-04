رامي جمال سعيد بنجاح “ولسه”.. إليكم ما حققته الأغنية في أسبوع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أعرب الفنان المصري رامي جمال عن سعادته الأصداء الإيجابية لأغنيته الجديدة “ولسه”، التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وعلّق رامي جمال على تحقيق فيديو الأغنية 5 ملايين مشاهدة بعد أسبوع واحد على بدء بثه عبر القناة الرسمية لشركة “نجوم ريكوردز” في موقع “يوتيوب”، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “الحمد لله، ولسه”.

أغنية “ولسه” رومانسية تناسب أجواء الشتاء خاصة مع اقتراب عيد الحب، يتطرق من خلالها رامي جمال إلى الفراق في الحبّ بموضوع جديد، فيغني لحبيبته السابقة التي تعود إليه نادمة تطلب أن يسامحها فيرفض بعد أن نجح في أن ينساها.

لحّن رامي جمال بنفسه الأغنية في حين كتب كلماتها جمال الخولي وتولى مهمّة التوزيع الموسيقي والميكس والماستر أحمد ابراهيم.

نفيد بالذكر أن رامي جمال كان قد أصدر في فبراير 2020 ألبوم “أنا لوحدي” و تضمن 15 أغنية تعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزيع وحققت نجاحًا ملحوظًا ونسبة مشاهدة مرتفعة على يوتيوب.