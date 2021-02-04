كارول سماحة نجمة عيد الحب في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح دار الأوبرا المصرية في الزمالك بمناسبة عيد الحب، وذلك ليلة الخميس 11 فبراير الجاري.

وستقدّم كارول خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وخاصةً الأغاني الرومانسية التي تناسب أجواء عيد الحب، بمشاركة فرقتها الموسيقية بقيادة المايستور محمد الموجي.

وأعربت كارول سماحة عن سعادتها بإفتتاح أولى حفلات عيد الحب في دار الأوبرا المصرية، منوهةً إلى أنه سيتم احترام جميع قواعد التباعد الإجتماعي خلال السهرة، وعلّقت عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” بالقول: “سعيدة جدا بإفتتاح أولى حفلات عيد الحب على مسرح دار الأوبرا المصرية في الزمالك ليلة الخميس ١١ فبراير الساعة ٨ مساءً”.

على صعيد آخر، تستعد كارول سماحة في الفترة المقبلة لطرح أغنيتها الجديدة “شكرًا”، في ثاني تعاون لها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد النجاح الكبير لكليب Bon Voyage في العام المنصرم.

وأغنية “شكرًا” من كلمات أحمد المرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع ومكس دياب ميقري وماسترينغ Özgür yurtoğlu، أمّا كليب الأغنية فصوّرته كارول تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة.