“الميراث” يفوز بجائزة “أفضل إنتاج تلفزيوني لعام 2020”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فاز المسلسل السعودي “الميراث”، أول إنتاج درامي عربي طويل ممتدد الحلقات (سوب أوبرا)، بجائزة “أفضل إنتاج تلفزيوني لعام 2020” (Best Tv Production of the Year) على مستوى الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل توزيع جوائز ASBU BroadcastPro Summit and Awards 2020 الذي أقيم في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وتعرض حالياً منصة “شاهد VIP” وقناة MBC1 الحلقات الأخيرة من الموسم الأول الذي من المفترض أن يمتد على مدى نحو 250 حلقة متواصلة، على أن يبدأ عرض الموسم الثاني فور انتهاء حلقات الموسم الأول.

يأتي “الميراث” تتويجاً للشراكة الاستراتيجية بين كل من “MBC Studios” و twofour54و”إيمج نيشن أبوظبي”، ويتناول واقع الحياة في المملكة العربية السعودية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ضمن مواكبةٍ درامية للمتغيّرات اليومية التي تجري على الأرض، فيما يستمر التصوير حالياً بلا انقطاع لاستكمال حلقات الموسم الثاني.

الجدير ذكره أن مسلسل “الميراث” بموسمه الأول قد ضم ورشة من الكتّاب على رأسها الكاتب العالمي توني جوردن، كاتب السيناريو والمنتج المنفذ السابق للمسلسل البريطاني الطويل “إيست إندرز”، إلى جانب كل من نور الشيشكلي وجيسكار لحود ومازن طه وثائر العكل. أما الإخراج فحمل توقيع المخرجيْن العالمييْن كريستين ميليك وإندرا بوز، إلى جانب تامر بسيوني وعبدالله الجنيبي.