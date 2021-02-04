يوسف شعبان.. "الطريد" ابن "درب الجدعان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمر متوقع تصدر خبر يتعلق بالحالة الصحية للفنان المصري يوسف شعبان، شبكات التواصل الاجتماعي، فهو فنان من العيار الثقيل ولديه مشوار رائع،

فدوما يتذكر الجمهور دوره في فيلم" ميرامار" أو شخصية الانتهازي في "معبودة الجماهير" أو "وهبي السوالمي" في مسلسل "الضوء الشارد"، لذا يراه النقاد ناظر في مدرسة التشخيص.

ولد يوسف شعبان شميس، في 16 يوليو 1931، بالعاصمة المصرية القاهرة، ولعبت الصدفة دور مهما في دخوله الوسط الفني، إذ تمنت أسرته أن يلتحق بالكلية الحربية أسوة بأبناء عمه أو كلية الشرطة مثل أبناء خاله.





لم يجتهد يوسف شعبان من أجل تحقيق رغبة أسرته، وفضل الالتحاق بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وشاءت الظروف أن يلتقي بالموهوب كرم مطاوع، ونشأت بينهما صداقة قوية وتأثر بشخصية صديقة كثيرا، وشيئا فشيئا تعلق بفن التمثيل، و استجاب لنصيحة صديقه العاشق للفن، والتحق بفرقة التمثيل بالجامعة.

تحول حب الفن إلى شغف كبير، ولذا ترك الحقوق، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وراح يرسم طريقه الخاص.

بدأ يوسف شعبان العمل في السينما قبل التخرج من معهد الفنون المسرحية بعام حيث رشحه المخرج بركات للمشاركة في بطولة فيلم "في بيتنا رجل" إنتاج عام 1961، وضم هذا الفيلم نخبة كبيرة من نجوم التمثيل مثل: رشدي أباظة، وعمر الشريف، وحسن يوسف، ولذا حقق نجاحا كبيرا، ولفت أنظار شركات الإنتاج لميلاد وجه جديد.





توالت أعمال يوسف شعبان بعد ذلك حتي بلغ إنتاجه على شاشة السينما 110 فيلما منها: "زقاق المدق، ودرب الجدعان، وميرامار، واذكريني، والرصاصة لا تزال في جيبي، والطريد، ومراتي مدير عام".

كما حقق نجاحا كبيرا في الدراما التليفزيونية، وشارك في بطولة 130 مسلسلا أبرزها: "المال والبنون، والضوء الشارد، والشهد والدموع، وليالي الحلمية، ورأفت الهجان".





وشارك أيضا في بطولة 50 عرضا مسرحيا، وبفضل سمعته الطيبة وقيمته الفنية تم انتخابه نقيبا للممثلين المصريين في الفترة من 1997 إلى 2003.





على صعيد الحياة الشخصية تزوج يوسف شعبان 3 مرات، وكانت الأولى من الفنانة ليلى طاهر عام 1963، وحدث الانفصال بعد 4 سنوات ولم يثمر هذا الزواج عن أولاد، ثم تزوج من نادية إسماعيل ابنة الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق وأنجب ابنته سيناء، ولم يستمر هذا الزواج إلا عامين فقط، أما المرة الثالثة والأخيرة فكانت من سيدة كويتية تدعى إيمان الشريعان ورزق منها بـ "زينب، ومراد".