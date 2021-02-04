فن ومشاهير

محمد هنيدي يحتفي باليوم العالمي للإخوة الإنسانية: لازم دايمًا نبقى كلنا واحد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفى الفنان محمد هنيدى، باليوم العالمي للإخوة الإنسانية من خلال حسابه بموقع "تويتر"، مؤكدًا أن أزمة فيروس عانى منها العالم كله ولم تفرق بين البشر.
وغرد "هنيدي": "الأزمة اللي عانى منها العالم مؤخرا وخطر الكورونا، قربونا من بعض أكتر، الكورونا مافرقتش بين جنسية أو لون أو دين عشان كدة دايما لازم نبقى واحد، كلنا إخوة، رسائل الإخوة الإنسانية".
ويحتفل العالم اليوم 4 فبراير باليوم العالمى الأول للأخوّة الإنسانية وهو اليوم الذي اختارته الأمم المتحدة، كونه التاريخ الذى وقع فيه البابا وشيخ الأزهر وثيقة الأخوة الإنسانية فى أبو ظبى قبل عامين.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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