بـ "الشورت".. إنجي المقدم تنشر صورًا من كواليس "هجمة مرتدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة إنجي المقدم، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورًا جديدة لها من كواليس تصوير مسلسل "هجمة مرتدة".

وظهرت "إنجي"، في الصور مرتدية تي شيرت باللون الأسود و"هوت شورت" والتقطت الصور على نهر الدانوب فى بلجراد الصرب، من كواليس تصوير دورها في مسلسل "هجمة مرتدة".

مسلسل "هجمة مرتدة"، بطولة أحمد عز، ماجدة زكي، هند صبري، صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.