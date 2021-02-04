محمد إمام يرفع سعر مكافأة العثور على "النمر" لـ 5 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روج الفنان محمد إمام لمسلسله الجديد "النمر"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، ونشر صورة له من المسلسل عبر حسابه بموقع "تويتر".

وعلق "إمام"، على الصورة: "ما شاء الله كلكوا عاوزين تبلغوا عن النمر وتاخدوا المليون جنيه، أمال لو عرفتوا إن المكافأة وصلت دلوقتي لخمسة ٥ ملايين، هتعملوا إيه!؟".

وكان محمد إمام أعلن عن مكافأة مالية قيمتها مليون جنيه لمن يُبلغ عن "النمر"، الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث المسلسل الذي يحمل نفس الاسم، ولاقى المنشور تفاعلا كبيرا بين جمهوره وهو ما جعله يرفع سعر المكافأة.

مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.