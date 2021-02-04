فن ومشاهير

تيم حسن يواجه مغريات الحياة في “أنا”.. فهل يتخذ القرار الصحيح؟

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: ينطلق عبر منصة شاهد VIP مسلسل “أنا” بطولة النجم تيم حسن بمشاركة رزان جمّال في أول إطلالة لها في الدراما العربية المشتركة، إضافة إلى رولا بقسماتي، ديامون بو عبود، جوزف بو نصار، إيلي متري وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي درامي رومانسي حول كرم الذي تضعه الحياة أمام مجموعة من التحديات بين المبادىء ومغريات الحياة، الأمر الذي يفرض عليه إتخاذ قرارات صارمة ومفصلية في حياته.

مسلسل “أنا” إنتاج شركة الصبّاح إخوان وشركة رايتكس برودكشن. يتألف من عشر حلقات كتابة عبير شرارة وإخراج سامر البرقاوي، وسيعرض حصريًا على منصة شاهد VIP  من الأحد إلى الخميس ابتداء من 14 فبراير الجاري.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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