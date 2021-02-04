بالفيديو – وائل جسار بكليب “ولا في الأحلام” مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد طول انتظار وترقب، طرحت شكة “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أعمال النجم وائل جسار الفنية بعنوان “ولا في الأحلام” وذلك عبر القناة الرسمية للشركة بموقع “يوتيوب”.

اغنية “ولا في الأحلام” هي باللهجة المصرية، من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف منصور، يقدّم وائل جسار من خلالها مرّة جديدة اللون الرومانسي الذي لطالما أبدع في غنائه. ويؤدّي وائل الأغنية بإحساس مرهف والكثير من الرومانسية، فيحمل بصوته مشاعر فائضة من الحبّ.

أمّا كليب “ولا في الأحلام” فجاء مكملًا للأغنية، صوّره المخرج المبدع فادي حدّاد في البقاع اللبناني، فنقل من خلاله إلى المشاهدين العرب في مختلف أنحاء العالم، جمال طبيعة لبنان وتحديدًا سهل البقاع الذي ينبسط بين سلسلتي جبال لبنان الشرقية والغربية.

الكليب تم تصويره بأحدث التقنيات ورصدت له شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ميزانية عالية جدًا، فجاء بمثابة فيلم سينمائي قصير يضاهي أهم الكليبات الأجنبية.

وبعد طرحه، نشرت صفحة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية بموقع “تويتر” رابط الكليب وكتبت: “مطرب من الطراز الرفيع لُقب بملك الإحساس وائل جسار في أغنية وفيديو كليب ولا في الاحلام انتاج لايف ستايلز ستوديوز حصرياً على القناة الرسمية للشركة عبر موقع يوتيوب”.

ويعتبر هذا العمل هو الثاني لوائل جسار مع “لايف ستايلز ستوديوز” بعدما حققا نجاحًا كبيرًا في تعاونهما الأول في أغنية وكليب “ما تغيبش ثواني”، من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقي والكليب من اخراج فادي حداد.