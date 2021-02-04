منزل دي كابريو يكشف سرا جديدا عن فيلم "تايتنك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم مرور 24 عاما على طرح فيلم Titanic "تيتانيك"، إلا أن النجم ليوناردو دي كابريو ما زال متعلقا بشدة بفيلمه الشهير.

ووفقًا لمجلة "كوزموبوليتان" الأمريكية، كشفت مصممة الديكور ميجان ويفر، في لقاء إذاعي مؤخرا، أن النجم الشهير نقل أغلب أغراض الفيلم إلى منزله.



وأضافت: "عندما كنت أعمل مع ليو ووالدته، تركوني أقيم في منزله الذي يطل على شاطئ ماليبو، وهناك فوجئت بوجود كثير من الأغراض التي شاهدتها في الفيلم داخل المنزل".





وتابعت: "ملصقات للفيلم، فوط، كل شيء يمكن تخيله له علاقة بالفيلم كان موجودا في المنزل".

وأوضحت أن منزل شاطئ ماليبو لم يكن منزل دي كابريو الرئيسي، فهو يقيم في مكان آخر؛ بينما تعيش والدته في ماليبو، مما دفعها أن تخمن أن والدته كانت وراء تصميم المنزل بهذه الطريقة.

وأشارت إلى أن المنزل يتمتع بذوق رفيع، رغم امتلائه بأغراض الفيلم.

وصدر فيلم "تيتانيك" عام 1997، وكان السبب في شهرة أبطاله: ليوناردو دي كابريو وكيت وينسليت، وحصد 11 جائزة أوسكار إبان طرحه.



