كورونا يعطل "وحوش مذهلة 3".. الأزمات تتوالى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن صُنَّاع فيلم Fantastic Beasts 3 (وحوش مذهلة 3) وقف التصوير حتى إشعار آخر، بسبب فيروس كورونا المستجد.

واضطر مخرج الفيلم، ديفيد ييتس، وشركة الإنتاج "وورنر بروس" الأمريكية، إلى تعطيل تصوير الفيلم في إنجلترا بسبب إصابة فرد في طاقم العمل بعدوى فيروس كورونا.

وفقًا لموقع "دجيتال سباي" الأمريكي، يخضع طاقم العمل بشكل دوري إلى فحص عدوى كورونا.

وفي أحدث اختبار سحب عينة، اتضح إصابة أحد أعضاء طاقم العمل، مما دفع شركة الإنتاج لوقف التصوير التزاماً بإجراءات الوقاية من الفيروس، وتخوفاً من انتقال العدوى لفرد آخر.





وهذه ليست الأزمة الأولى التي يمر بها الفيلم، إذ سبق وتصدر الفيلم عناوين الأخبار بسبب بطله جوني ديب.





وتوقف التصوير من قبل بسبب أزمة جوني ديب من طليقته أمبر روز، قبل أن تعلن شركة الإنتاج انسحابه من الفيلم وتستكمل التصوير بعد استبداله بالنجم مادس ميكلسن.

ومع استمرار الأزمات، أعلنت "ورنر بروس" تأجيل الفيلم من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى صيف 2022.



