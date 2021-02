مفاجآت توقعات الفائزين في جولدن جلوب 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حملت ترشيحات حفل جوائز جولدن جلوب لعام 2021 عدد من المفاجآت، إذ فاز مرشحون غير متوقعين، فيما غاب آخرون كان حظوظهم أكبر.

وبالنسبة للعرب كان خبر ترشح المصري الأمريكي رامي يوسف بطل مسلسل Ramy مفاجأة سعيدة، وبينما ينتظر العالم نتائج حفل الجوائز الشهير نهاية فبراير/شباط، يستعرض موقع CNET الأمريكي، أهم التوقعات للفائزين.



أفضل فيلم





المرشحون في فئة أفضل فيلم هم: The Father (الأب)، وMank (مانك)، وPromising Young Woman (شابة واعدة)، وThe Trial of the Chicago 7 (محاكمة 7 من شيكاجو)، وNomadland (نوماندلاند).

ويتنبأ الموقع بفوز فيلم الدراما نوماندلاند للنجمة فرانسيس مكدورماند، والذي يتناول رحلة سيدة عبر الغرب الأمريكي بعد أن خسرت كل ما تمتلكه خلال فترة الكساد العظيم.



أفضل ممثلة





يترشح عن هذه الفئة النجمات: فيولا ديفيس، وفرانسيس مكدورماند، وأندرا داي، وفانيسا كيربي، وكاري موليجان.

ويرشح الموقع الممثلة المخضرمة فيولا ديفيس للفوز بالجائزة عن دورها في فيلم Ma Rainey's Black Bottom (قاع ما ريني الأسود) برفقة الممثل الراحل تشادويك بوسمان.

أفضل ممثل





المرشحون عن فئة أفضل ممثل هم: ريز أحمد، وتشادويك بوسمان، وأنثوني هوبكنز، وجاري أولدمان، وطاهر رحيم.

ويتنبأ الموقع بفوز النجم الراحل تشادويك بوسمان بجولدن جلوب أفضل ممثل، عن دوره في فيلم "قاع ما ريني الأسود".



أفضل فيلم كوميدي/موسيقي





يتنافس في هذه الفئة أفلام: Borat Subsequent Moviefilm (بورات 2)، وHamilton (هاميلتون)، وMusic وPalm Springs (بالم سبرينجز)، وThe Prom (حفل التخرج).

يرى الموقع أن فيلم "بالم سبرينجز" هو الأحق بالفوز، لكن من المحتمل أن تذهب الجائزة لفيلم "حفل التخرج"، كون الفيلم تضمن باقة من ألمع نجوم هوليوود مثل ميريل ستريب وأريانا جراندي ونيكول كيدمان.

أفضل مسلسل درامي





يتنافس في هذه الفئة مسلسلات: The Crown (التاج)، وLovecraft Country (مقاطعة لوفكرافت)، وThe Mandalorian (الماندلوري)، وOzark (أوزارك) وRatched (راتشيد).

ويتنبأ الموقع بفوز مسلسل "التاج" للنجمة أوليفيا كولمان، والذي لاقي شعبية وإشادة كبيرة منذ طرحه على شبكة نتفليكس.



أفضل مسلسل كوميدي/موسيقي





المرشحون عن هذه الفئة هم: Emily in Paris (إميلي في باريس)، وThe Flight Attendant (المضيفة)، وThe Great (العظيم)، وSchitt's Creek (شيت كريك)، وTed Lasso (تيد لاسو).

ويرى الموقع أن مسلسل "تيد لاسو" هو الأجدر بالفوز، لكن من المحتمل أن تذهب الجائز لمسلسل شيت كريك، والذي يدور حول عائلة جوني روز التي تضطر للتأقلم مع حياتهم الجديدة في شيت كريك.