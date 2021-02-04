شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدتا نادية لطفى تحييان الذكرى الأولى لوفاتها بالدعاء أمام قبرها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت ياسمين وسلمى حفيدتا النجمة الكبيرة الراحلة نادية لطفى، الذكرى الأولى لوفاتها، التى تحل اليوم الخميس، الرابع من فبراير، وقامتا بزيارتها فى مقابر الأسرة، وتلاوة آيات من القرآن الكريم والدعاء لها.





ونشرت الإعلامية بوسى شلبى، عبر حسابها على إنستجرام، صورا من الزيارة، قائلة: "اليوم أحفاد الغالية نادية لطفى ياسمين وسلمى، أحيوا ذكراها فى مدافن الأسرة، شاركونا الدعاء فى الذكرى الأولى".





وحرصت الإعلامية بوسى شلبى، مع بداية صباح اليوم، على زيارة قبر الفنانة الراحلة نادية لطفى والتى تحل ذكرى وفاتها الأولى اليوم، حيث رحلت الفنانة الكبيرة فى مثل هذا اليوم الموافق 4 فبراير من العام الماضى.





وحرصت بوسى شلبى على قراءة القرآن والدعاء للفنانة الراحلة والتى جمعتها بها علاقة طيبة طوال حياتها وكانت تحرص دائما على زيارتها قبل وفاتها وخاصة بعد معاناتها مع المرض وإقامتها الطويلة بالمستشفى.

وطلبت الإعلامية التى تتمتع بعلاقات طيبة مع الوسط الفنى محبى الفنانة نادية لطفى بقراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة، كما نشرت فيديو لها أثناء زيارة مدفن الفنانة الكبيرة.

وقالت بوسى شلبى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنها تعتبر الفنانين أهلها لأنها تربت وهى تراهم جميعاً فى بيت أسرتها.

وأوضحت: "أختى الإعلامية أحلام شلبى كانت تجمعهم بها علاقات قوية فنشأت وأنا أرى الفنانين أهلى، وجمعتنى بهم وبأبنائهم وأسرهم علاقات قوية منذ صغرى، ومنهم الملك فريد شوقى والفنانات الكبيرات ماجدة ونادية لطفى ورجاء الجداوى وغيرهم".