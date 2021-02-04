شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى مع سميرة صبرى من "عدى النهار": أجمل لحظات حياتى مع النجم السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربى ذكريات مسلسل "عدى النهار"، الذى عرض منذ نحو 13 عاما، معربة عن سعادتها بالعمل مع الفنان الكبير سمير صبرى، مؤكدة أنها واحدة من أجمل لحظات حياتها هى العمل معه.



سمير صبرى ورزان مغربى

ونشرت رزان، صورة مع صبرى، من أحداث المسلسل الذى عرض لأول مرة فى سبتمبر عام 2008، صحبتها بتعليق: "من أجمل لحظات حياتى مع النجم السكر سمير صبرى، تصوير مشاهد من مسلسل عدى النهار للمخرج الكبير ‏إسماعيل عبد الحافظ".



رزان

وجسدت رزان دور "صفية" ابنة البلد ضمن أحداث المسلسل، التى تنشأ بينها وبين محمد عبد الحافظ قصة حب "فوق السطوح"، وتجسد الفتاة الرومانسية الهادئة التى تسكن فى منطقة "بين السرايات".

مسلسل عدى النهار، بطولة صلاح السعدنى، سمير صبرى، عفاف شعيب، نيكول سابا، طارق عبد العزيز، رزان مغربى، محمد عبد الحافظ، عبد الله فرغلى، جمال إسماعيل، نهال عنبر، رجاء الجداوى، فاروق فلوكس، سعيد عبد الغنى، منة فضالى، ماهر عصام، وكوكبة كبير من النجوم والفنانين، تأليف محمد صفاء عامر، أشعار سيد حجاب، إخراج إسماعيل عبد الحافظ.

من ناحية أخرى تتعاون الفنانة رزان مغربى فى أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة مع الملحن عزيز الشافعى، ولم تستقر على اسمها حتى الآن وتقدمها بشكل مختلف عن أغانيها السابقة وتراهن عليها بقوة كما أكدت فى تصريحات لـ"الخليج 365".