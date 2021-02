شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان ترينور تنتظر وصول طفلها الأول للحياة بالتدريبات ورفع الأوزان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر النجمة العالمية ميجان ترينور وضع طفلها الأول من زوجها داريل سابارا خلال الأيام المقبلة، ومثل العديد من الأمهات المشهورات فى عالم هوليوود، لجأت ميجان ترينور البالغة من العمر 27 عاما إلى المدربة الشخصية ريبيكا بروكسترمان للمساعدة فى الحفاظ على لياقتها قبل ولادة طفلها.

وكشفت مؤخرا بروكسترمان عن مقطع فيديو قصير نشرته على حسابها على موقع "إنستجرام" ظهرت فيه المغنية ميجان ترينور وهى تمارس التمارين وترفع الأوزان.

وعلقت ريبيكا علي الفيديو أنا فخورة جدا بميجان ترينور لألتزامها في ممارسك التدريبات أثناء فترة الحمل و استكملت : " أنتى قريبة جدا من خط النهاية ! لنستمر " .

وكانت ميجان ترينور قد كشفت خلال الفترة الماضية عن عدد من الصور التي تظهر ملامح حملها كاملة وذلك بهدف إخبار محبيها وعشاقها عن تطورات فترة الحمل الخاصة بها .

يذكر أن النجمة ميجان ترينور استطاعت أن تكتسب شعبية جارفة حول العالم ، حيث بدأت مسيرتها الفنية عام 2009 واستطاعت بفضل موهبتها الساحرة أن تخطف الأنظار نحوها من قبل المعنيين بالموسيقى و الغناء حول العالم، ومن أشهر الأغنيات التى قدمتها : "me too " و "no excuses " و "like i'm gonna lose you ".



ميجان ترينور (1)



ميجان ترينور (2)



ميجان ترينور (3)