شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يتصدر ترند يوتيوب فى مصر والدول العربية بكليب "بناقص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم أحمد سعد تريند اليوتيوب فى مصر وعدد من الدول العربية منها السعودية والكويت والإمارات وليبيا والأردن بعد طرحه كليب "بناقص"، الذى قدمه بشكل مختلف ونال إعجاب جمهوره، واقترب من تحقيق نصف مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة، وعاد من خلاله إلى لون الغناء العاطفى الدرامى الذى تميز به فى عدد من أغانيه السابقة، وتحكى فكرة الأغنية الجديدة عن الغدر والخيانة بعد قصة حب طويلة، عاش فيها لحظات سعيدة، إلا أنه يكتشف ويعرف الحقيقة عن طريق الصدفة.





النجم أحمد سعد قام بتصوير كليب أغنية "بناقص" منذ فترة فى النمسا بمدينة سالزبورج وهي رابع أكبر مدينة نمساوية ومسقط رأس الموسيقار الشهير موتسارت.

وقال سعد إنه تم إعداد وتجهيز التصوير فى أكثر من شهر مع المخرج النمساوى إيديسون أبا كارديس، وتم الاستقرار على فكرة بسيطة تعبر عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية، واستغرق تصوير الكليب يوما كاملا.

كليب "بناقص" كلمات هشام صادق وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى أشرف البرنس وهو من إنتاج "مزيكا" وتم طرحه على يوتيوب.

وفى سياق آخر طرح مؤخرا النجمان أحمد سعد ووائل الفشنى أغنية جديدة تحمل اسم "افرح" وهى من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى خالد نبيل.