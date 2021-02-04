شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يروج لمسلسله الجديد: "المكافأة وصلت لخمسة 5 مليون لمن يرشد عن النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النجم محمد عادل إمام تشويق جمهوره ومعجبيه لمسلسله الجديد "النمر" المقرر خوضه السباق الرمضاني لعام 2021، معلنا على رفع مكافأة القبض على النمر والذى يجسد شخصيته إلى 5 ملايين بدلا من مليون جنيه، والتي سبق وأن نشرها من قبل.

وظهر النجم محمد إمام، جالسا على مكتب، بينما كانت صورة شخص ملثم معلقة في الخلفية، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً:" ماشاء الله كلكوا عاوزين تبلغوا عن النمر و تاخدوا المليون جنيه ..امال لو عرفتوا ان المكافأة وصلت دلوقتي لخمسة 5 مليون .. هتعملوا ايه !؟ النمر رمضان 2021 إن شاء الله".



محمد إمام عبر تويتر

وكان إمام نشر الصورة من قبل وعلق عليها قائلاً:" "مطلوب حيًا أو ميتًا.. مكافأة مليون جنيه لأي مواطن يرشد عن النمر.. تنبيه هام المجرم شديد الخطورة"، ولاقت الصورة تفاعلاً كبيرًا بين متابعيه على منصات السوشيال ميديا.

ودخل النجم محمد إمام فى صراعات كبيرة مع حيتان وتجار كبار الصاغة خلال أحداث مسلسله الجديد "النمر"، ويحاول بيومى فؤاد ومحمد رياض محاربته طوال الوقت لكى لا ينافسهم داخل الصاغة ويصبح أكبر منهم فى السوق، ومن المقرر أن يعرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، إذ يجسد إمام شخصية صعيدية فى أحداث المسلسل، الذى يعد التعاون الثانى على التوالى بينه وبين المؤلف محمد صلاح العزب، والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا "هوجان" العام قبل الماضى.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح إيناس كامل، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة فى العمل، من أنتاج سينرجى.

يشار إلى أن محمد إمام شارك في مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذى حقق نجاحاً ساحقاً في رمضان الماضى، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى ، وإنتاج سينرجى.