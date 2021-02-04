شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم سيد رجب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يعانى من فيروس كورونا، الأمر الذى تطلب منه الجلوس في المنزل إلى حين الشفاء .

من ناحية أخرى ينتهى الفنان سيد رجب من تصوير مشاهده الأخيرة بمسلسل "تقاطع طرق" للنجمة منى زكى خلال الأيام القليلة المقبلة، والعمل كان مقررا عرضه خلال موسم رمضان الماضى، ولكنه تأجل أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف حركة الطيران، ويعرض فى رمضان المقبل.

ويجسد سيد رجب دور تاجر مخدرات خلال الأحداث ويكون هناك عدواة بينه وبين الفنان محمد ممدوح "تايسون"، تكشفها حلقات المسلسل، وأوشك صناع مسلسل "تقاطع طرق" على الانتهاء من التصوير للعرض خلال شهر رمضان المقبل، حيث يتبقى أسبوعان وينتهى فريق العمل من التصوير بشكل كامل، ليتفرغ المخرج تامر محسن بعدها لمونتاج ومكساج المسلسل ليصبح جاهزًا للعرض فى موسم رمضان.

مسلسل "تقاطع طرق"، يشارك في بطولته بجانب منى زكى الفنان محمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام.

ومن ناحية أخرى انضم الفنان سيد رجب إلى قائمة أبطال مسلسل "موسى"، العمل الذي يقوم ببطولته محمد رمضان ، وسمية الخشاب، عبير صبري، ومن المفترض أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2021، والعمل ينتمي إلى نوعية الاعمال الصعيدية ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.