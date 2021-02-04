شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته الراحلة بصورة أمام الكعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الفنان حسن الرداد ذكرياته مع والدته الراحلة السيدة فادية الرداد، التى وافتها المنية مؤخرا، حيث نشر صورة جديدة جمعتهما سويا، وهما فى ساحة المسجد الحرام وأمام الكعبة المشرفة فى مكة المكرمة بالأراضى المقدسة بالمملكة السعودية.

ونشر الرداد الصورة عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "أرجو الدعاء لوالدتى المغفور لها بإذن الله السيدة فادية الرداد".

فيما حرصت بعض الفنانات على مواساته، والدعاء لها بالرحمة، حيث علقت فيفى عبده، قائلة: "‏الله يرحمها فى الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب"، وقالت دينا فؤاد: "ربنا يرحمها حبيبة قلبى".

ومنذ وفاة والدته اعتاد الرداد بين الحين والآخر على نشر صور له معها فى مناسبات مختلفة، حيث نشر منذ أيام، عبر حسابه بموقع إنستجرام، "فيديو" بصحبة والدته، وعلق قائلاً: "أسعد أيام عمرى كنت بقضيها معاكى، كنتى الضهر والسند، كنت بتكسف من كتر ما بتدعى لى، فاكره لما كنت دايما بقولك 99% من قلبى بيحبك و 1%؜ بحب به باقى العالم، وحشتينى قوى، بحبك".

كما نشر صورة أخرى ظهرا من خلالها على أحد الشواطئ أثناء الاستمتاع بعطلتهما الصيفية، وكتب بعض كلمات المطربة الكبيرة أم كلثوم قائلاً: "الحب كله حبيته فيك، وزمانى كله أنا عشته ليك".



حسن الرداد ووالدته