شكرا لقرائتكم خبر عن نادر أبو الليف ينعى صديقه البغبغان ويعلق: ربنا يصبرنى على فراقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المطرب نادر أبو الليف البغبغان الذى كان يربيه داخل منزله لمدة تزيد عن 10 أعوام، حسب ما أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، وعلق قائلا على صفحته على فيس بوك : "الملك والدوام لله توفي إلى رحمة الله تعالى البغبغان بتاعي إللي كنت مربيه بقالي 10 سنين البقاء لله والعزاء تلغرافيا أو تليفونيا أو رسالة وربنا يصبرني على فراقه وإنا لله وإنا إليه راجعون".





وأطلق مؤخرا المطرب نادر أبو الليف أحدث أغانيه والتي تحمل إسم "عيب كده" عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب، احتفالا بالعام الجديد 2021، وهى من كلمات محمود شوقي وألحان معتز أمين وتوزيع بيرم ومكساج أسامة عبد الهادي، واقتربت من تحقيق مليون مشاهدة .

من جانبه كشف معتز أمين كواليس الأغنية قائلا: بداية العمل على الأغنية كان من خلال تراك موسيقى، ثم بدأنا بتنفيذه والعمل عليه، ثم أضفنا الكلمات التي كانت مناسبة تماما لشخصية أبو الليف لكونها خفيفة .

وأضاف: أحببنا أن نواكب الأحداث التى نمر بها فى الشارع، كما أننا فضلنا أن نمسك العصا من المنتصف بتقديم عمل غنائى فيه روح أبو الليف وأيضا فيه جزء من المهرجانات الغنائية المنتشرة فى الشارع المصرى والعربى.

وتقول كلمات الأغنية:

ماشي دغري ومتاكل حقي ولا بنطق

يا حوسه حلى بعيد عني و ذقي صاجي إتطبق

إكمني ماليش ضهر ولا واسطة متسوح

يبقى وسع شوف حالك ي أسطي روح روح

ليه معاندة معايا بس ي دنيا ليه وملاطشه

حاطه ليه نقرك بنقري و قلبي عاملاه ملطشه

سانه ليه نابك عليا وهات ف جسمي عضعضه

قافلة ليه الدُومنة ليا و كل سككي معقده

كل همك تفرميني و جوة خلاطك ترمينى

للخسيس بترجي زهرك و الأصيل بالمنفضه

وأما وقت الشدة أعوزك تحلقيلي و تلوي بوزك

قفشه وصدرتيلي ضهرك لفي وشك عيب كدة

محلمتش انا بقصر وعزبة ولا ڨيلا

حتى أقصى طموحي ي ناس فزبة بمنفلا

بطلع من نقره لدحديره حبساني حابسه

علطول لبسالي التكشيرة وفوقي كابسه