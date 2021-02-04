شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير مسلسل "عودة الأب الضال" اليوم بأحد فنادق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل المخرج أحمد عبد العال، اليوم الخميس، تصوير مشاهد مسلسل "عودة الأب الضال" للفنان بيومى فؤاد، بأحد فنادق 6 أكتوبر، ووضع عبد العال خطة تصوير مكثفة لإنهاء أكبر عدد من المشاهد خلال الفترة المقبلة، بعدما انتهى من المشاهد الأولى التي صورها بأستوديو مصر.

مسلسل "عودة الأب الضال" تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى، ويضم العمل يضم 60 حلقة سيتم عرض الـ30 حلقة الأولى في شهر رمضان المقبل، على أن يتم عرض الـ 30 حلقة الأخرى بعد انتهاء الشهر الكريم.

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل لسنوات طويلة مساعدا ثم مخرجا منفذا مع عدد كبير من المخرجين، وبطولة بيومى فؤاد، هالة فاخر، هيدى كرم، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن بيومى فؤاد يشارك فى بطولة عدد من المسلسلات الجديدة المقرر عرضها فى شهر رمضان المقبل، وعلى رأسها "النمر" مع محمد امام وإخراج شيرين عادل، و"خلى بالك من زيزى" مع أمينة خليل ومحمد ممدوح وإخراج كريم الشناوى، و"بنت السلطان" مع روجينا وإخراج أحمد شفيق.