شكرا لقرائتكم خبر عن جون ترافولتا يعيد رقصته الشهيرة بفيلم "جريس" بعد 41 عاما من ظهورها الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى الممثل جون ترافولتا بتصدر التريندات خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهر مع ابنته أثناء ممارستهما رقصة خطفا بها الأنظار، خاصة أن الرقصة لها حكاية شهيرة ارتبطت بأذهان كل محبى النجم الكبير قبل 41 عاما حينما رقصها خلال أحد أفلامه فى بدايته السينمائية مع الممثلة أوليفيا نيوتن جون، حيث تعود قصة الرقصة إلى عام 1978.

وقتها صدر فيلم من أفضل أفلام جون ترافولتا وهو فيلم "جريس"، حيث يعد الفيلم موسيقي كوميدي رومانسي، وتم إنتاجه في الولايات المتحدة وصدر في سنة 1978، ومن إخراج راندال كليزير وكتابة برونتي ودارد وألان كار.



ترافولتا ورقصته بين الماضى والحاضر

وقد نجح الفيلم فى انجاح جون ترافولتا بصورة كبيرة، حيث ساهم فى شهرته وقتها، نهاية السبعينات وأعلن عن مولد نجم كبير، لديه مواهب عديدة كشفن عنها فى الفيلم، قبل أن يتخذ مساراً آخر بأفلام الأكشن.

ومؤخراً نجحت إحدى العلامات التجارية فى إغراءه للموافقة على إعلان يتضمن نفس الرقصة مع ابنته التى تبلغ 20 عام بعد سنوات من عرض الفيلم الذى شارك فى بطولته إلى جانب جون ترافولتا كلاً من أوليفيا نيوتن جون وستوكارد تشانينج وجيف كوناوي.

وما ان تم إصدار الإعلان تفاعل الكثيرون معه حتى تصدر اسمه التريندات واحتفى بذلك حينما نشر اكثر من صورة له عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام.



ترافولتا وبنته

وفى سياق آخر استعرض النجم جون ترافولتا، خلال الأيام الماضية عشقه للطائرات وحالة الثراء التى يعيشها، من خلال حسابه على موقع إنستجرام، حيث نشر فيديو له أثناء التوجه إلى إحدى طائراته الخاصة المتواجدة بجراج منزله، وهو يركب سيارة فارهة أيضًا، تطرق لهما مؤخرًا، وأجاب على تساؤل متابعيه حول نوعهما، بعدما علق على الفيديو بكتابة: "رحلة ليلية"، كما بدا خلال الفيديو وجود أكثر من طائرة فى مهبط الطائرات بمنزله.