شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى عن تعاونها الأول مع هنيدى وشريف عرفة فى "الإنس والنمس": حاجة عظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة منة شلبى عن سعادتها بالتعاون والعمل الأول مع النجم محمد هنيدى، خلال أحداث فيلم الإنس والنمس، المقرر عرضه فى دور العرض السينمائى خلال شهر مايو المقبل، مؤكدة "حاجة عظمة كده".

ونشرت منة، البوستر الرسمى للفيلم عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "الإنس والنمس، أول تعامل مع محمد هنيدى وأستاذ شريف عرفة"، مضيفة: "حاجة عظمة كده وإن شاء الله خير يا رب".





فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقى، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "الإنس والنمس" للنجم محمد هنيدى، طرحت الأفيش الدعائى للعمل المقرر طرحه في دور العرض السينمائى خلال شهر مايو المقبل، حيث ظهر على الأفيش كل الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم مع إضفاء أجواء من الرعب الذى يتناسب مع طبيعة الأحداث.

وسبق وطرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائى للفيلم قبل أيام، ورصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، فى إطار كوميدى تشويقى ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم الذى يجسد فيه دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، التى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.