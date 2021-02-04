شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات هزيلة فى دور العرض.. صابر وراضى يحقق 226 جنيها وحظر تجول 275 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل بعض الأفلام المعروضة فى السينمات، تحقيق إيرادات هزيلة يوميا، حيث حقق فيلم "صابر وراضى" بطولة الفنان أحمد آدم ليلة أمس الأربعاء 226 جنيها، وهو رقم يدل ضعيف للغاية، كما حقق فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين 275 جنيها، في نفس الليلة، فيما حقق فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر 360 جنيها فقط.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج أحمد السبكى وبطولة كل من: أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول سائق يجسده "أحمد آدم"، والذى يكون دائما راضيا عن حياته ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف يجسده الفنان محسن محيى الدين، وهو مريض وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى إنسانى.

وكان آخر أعمال أحمد آدم فيلم "قرمط بيتمرمط"، تأليف أمين جمال وإخراج أسد فولادكار، وشارك فى بطولته الفنان صلاح عبد الله، والفنان وبيومى فؤاد ومى سليم ودينا فؤاد، الذى عُرض العام الماضى.